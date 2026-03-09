Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Kim\'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
09.03.2026 07:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde savaş gerilimi tırmanırken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu belirterek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin nükleer saldırı menzili içinde bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde savaş ve güvenlik gerilimi artarken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'yi hedef alan sert açıklamalar geldi. Kim, ülkesinin nükleer kapasitesine dikkat çekerek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin saldırı menzili içinde olduğunu öne sürdü.

ABD'YE TARİHİ REST

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı açıklamada nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu belirterek ABD'ye açık bir mesaj verdi. Kim, "Nükleer düğme her zaman masamda. ABD'nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde." ifadelerini kullandı.

ABD kıtasındaki hedeflere önceden uyarı olmadan saldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını savunan Kim, Kuzey Kore'nin Amerika kıtasındaki herhangi bir noktayı vurabilecek güce sahip olduğunu iddia etti.

"DÜŞMAN BİTMEYEN BİR KORKU HİSSEDECEK"

Kim Jong Un, düşmanlarının "bitmeyen bir korku hissedeceğini" savunarak bunun bir tehdit değil, ABD'nin anlaması gereken bir gerçek olduğunu söyledi.

Kuzey Kore liderinin açıklamaları, son dönemde dünya genelinde artan savaş gerilimleri ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının gölgesinde geldi. Uzmanlar, Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer gerilimin yeniden yükselmesinin yalnızca Kore Yarımadası'nı değil küresel güvenliği de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
04:53
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı
"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 07:28:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.