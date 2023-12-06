Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı

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Kuzey Koreli kadınlara gözyaşları içinde yalvardı! Tek bir isteği var

Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşma sırasında Kim Jong-un, doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasının, kadınların görevi olduğunu ifade ederek kadınları harekete geçmeye çağırdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elindeki kağıt mendille gözyaşlarını silen Kim konuşmasında, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, iyi çocuk bakımı ve eğitim sağlamak, annelerimizle birlikte çözmemiz gereken aile meselelerimizdir" dedi.

ALKIŞLA KARŞILIK VERDİLER

Kuzey Kore lideri kadınlardan daha fazla çocuk sahibi olmalarını isterken gözyaşlarına hakim olamazken, devlet medyasında yer alan görüntülerde coşkulu kalabalığın konuşması sırasında Kim'i alkışladıkları görüldü.