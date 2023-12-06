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Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı - Son Dakika
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Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı

Ülkesinde düşen doğum oranlarına dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısında bulundu. Kim'in bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

06.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:22
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Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşma sırasında Kim Jong-un, doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasının, kadınların görevi olduğunu ifade ederek kadınları harekete geçmeye çağırdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elindeki kağıt mendille gözyaşlarını silen Kim konuşmasında, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, iyi çocuk bakımı ve eğitim sağlamak, annelerimizle birlikte çözmemiz gereken aile meselelerimizdir" dedi.

Kim Jon Un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı

ALKIŞLA KARŞILIK VERDİLER

Kuzey Kore lideri kadınlardan daha fazla çocuk sahibi olmalarını isterken gözyaşlarına hakim olamazken, devlet medyasında yer alan görüntülerde coşkulu kalabalığın konuşması sırasında Kim'i alkışladıkları görüldü.

YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Tek ortak yönleri var. Cevap Yaz 7 10
  • Selim Kayisi: Dün putin bugün de Kim jong... Hepiniz reisimizin peşinden geleceksiniz !! Cevap Yaz 46 88
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Kim Yong Jun, Kuzey Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Jong-un, Kuzey Koreli kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ağlayarak yalvardı - Son Dakika
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