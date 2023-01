Kimse nedenini açıklayamıyor! Bu şehirde her 5 kadından biri ikiz doğuruyor

Cândido Godói isimli şehir, Brezilya'nın en güneydeki eyaletinde yer almakta. Neredeyse 7.000 nüfusu olmasına rağmen dünyanın her yerinden gelen bilim insanları nedeniyle her zaman göz önünde. Çünkü şehirde kimsenin açıklayamadığı bir gizem var. Her beş doğumdan birinin ikiz olması.

ONLARCA YILDIR AÇIKLANAMIYOR

Şehirdeki bu olgu, onlarca yıldır var olmakla birlikte hala tam olarak açıklanamamıştır. Yaklaşık her beş doğumdan biri ya ikiz erkek ya da ikiz kız olarak dünyaya gelmekte.

NORMALDEN 5 KAT FAZLA

Dünya genelinde ise bu oranın 80 doğumda bir olduğu düşünülürse, bu büyük farkın sebebi herkesin ilgisini çekiyor. Son olarak bu oran, geçtiğimiz yıllardaki tıbbi yardımlı üreme ve artan geç gebelik gibi sebeplerle 40'ta bire düşmüş durumda. Ancak oran, hala normalden yaklaşık 5 kat daha fazla.

BİLİMSEL DENEYLER SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Bu sorulara cevap aramak üzere bilim dünyası aktif olarak çalışmasına rağmen, elde somut bir açıklama olmaması sebebiyle bazı hipotezler ortaya atıyor. Örnek olarak bu durumun bölgede yapılmış bilimsel deneyler sonucu ortaya çıkması gibi. Lakin sonuç olarak ortada açık olan tek şey bir şey var; doğum oranları bilimsel olarak açıklanamayan bir şekilde yüksek.