Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı - Son Dakika
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Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı

08.10.2022 11:54

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprünün havaya uçurulmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili hazırlanan bir video sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci ayını doldurmaya hazırlanırken Vladimir Putin, 70'inci doğum gününden bir gün sonra en ağır darbeyi yedi. Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım Yarımadası'nı Rusya'ya bağlayan devasa köprüde bu sabah büyük bir patlama meydana geldi.

PUTİN'İ FENA DİLLERİNE DOLADILAR

Patlama sonrası Rusya tarafından nasıl bir karşılık verileceği merak konusu... Ancak özellikle Ukrayna destekçileri, 70'inci doğum gününde büyük bir şok yaşayan Putin'i diline dolamış durumda. Patlama anı ile birleştirilerek hazırlanan bir video, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

KIRIM'DA BÜYÜK PANİK

Ukraynalılar arasında Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü'ndeki patlamadan sosyal medyaya yansıyan ilk görüntüler, köprünün bir bölümünün Karadeniz sularına gömüldüğünü, trenlerin geçtiği bölümde ise devasa bir yangın çıktığını gösterdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte Kırım'da büyük bir panik yaşandı, yarımada sakinleri akaryakıt bulamayacakları endişesiyle benzin istasyonlarına akın etti. Rus medyası, köprüdeki trafiğin de durdurulduğunu yazdı.

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Kırım, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı - Son Dakika
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