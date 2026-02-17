Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti
17.02.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Carolina'da 14 Şubat sabahı, Ukraynalı mülteci Kateryna Tovmash ve asker sevgilisi Matthew Wade, Tovmash'ın kıskanç eski erkek arkadaşı tarafından yatakta vurularak öldürüldü; zanlı Ohio'da yakalanarak iki cinayet ve izinsiz girme suçlamalarıyla tutuklandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, Ukraynalı mülteci bir kadın ile sevgilisi, eski erkek arkadaşının saldırısında yaşamını yitirdi. Olay, Sevgililer Günü sabahı çiftin evinde meydana geldi.

YATAKLARINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat 2026 sabahı, 21 yaşındaki Ukraynalı mülteci Kateryna Tovmash ve 28 yaşındaki ABD Ordusu askerî personel Matthew Wade, Tovmash'ın Woodlake, Kuzey Carolina'daki evinde yatakta vurularak öldürüldü.

CİNAYET İÇİN 800 KİLOMETRE GİTMİŞ

Zanlının Tovmash'ın kıskanç eski erkek arkadaşı 25 yaşındaki Caleb Fosnaugh olduğu iddia edildi. Fosnaugh'un saldırı için Ohio'daki evinden yaklaşık 500 mil (yaklaşık 800 kilometre) yol kat ettiği ve Tovmash'ın evine izinsiz girerek olayın yaşandığı belirtildi.

Caleb Fosnaugh

Polis ve Moore County Şerif Ofisi açıklamasına göre, fosnaugh'un Tovmash'ın evine girip genç kadının küçük kardeşlerinden birini zorla uyandırdığı, ardından hem Tovmash'ı hem de Wade'i yataktayken vurarak öldürdüğü kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA ALINDI

Katliamın ardından zanlının kaçtığı, polis tarafından "silahlı ve tehlikeli" olarak arandığı duyuruldu. Daha sonra Fosnaugh Ohio'da gözaltına alındı ve iki adet cinayet ve izinsiz girme suçlamasıyla tutuklandı. Tovmash ile ailesi, savaştan kaçıp ABD'ye sığınmıştı; Moore County yetkilileri trajik olayın ardından adalet arayışını sürdürüyor. Çiftin yakınları, Tovmash'ın cenaze masrafları için GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:28:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.