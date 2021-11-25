"Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var

Dünyadaki gelişmeler, insanoğlu tarafından dört gözle izleniyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte gezegenimizle ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Norveç'e bağlı takımada olarak bilinen Svalbard'ta dikkat çeken bir hareketlilik başladı. "Kıyamet ambarı" olarak tanımlanan ve cesetlerin hiç bozulmadan durmasıyla tanınan bölgeye bitki ve tohum gönderilmeye başlandı.

40'A YAKIN ÜLKE YERLEŞİM KURDU

Svalbard takımadalarının idari merkezi Longyearbyen olarak kabul ediliyor. Nüfusun büyük bir bölümü bu bölgede yaşamayı tercih ediyor. 1900'lü yılları başlarında yapılan bir anlaşma ile 40'a yakın ülkenin adada yerleşim kurmasına hak tanındı. Günümüzde bu hakkı sadece Norveç ve Rusya kullandı. Takımadalar insan cesedinin dünya üzerinde hemen hemen hiç bozulmadan kaldığı nadir yerlerden biridir. Adaların yüzde 60 buzullardan, dağ ve fiyortlardan oluşuyor.

"İNSANLIĞIN SON UMUDU"

İnsanlığın son umudu olarak bilinen Norveç'teki ambar, bu adının hakkını veren özelliklere sahip. Yaşanabilecek savaşlara, doğal felaketlere karşı inşa edilen ambarda Dünya'nın dört bir yanından gelen 500 milyondan fazla tohum ve bitki depolanıyor.

KUTUP AYILARI AÇIKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Svalbard'da iklim, son yıllarda bütün kutupsal bölgelerde olduğu gibi eskiye nazaran ısındı. Bugün artık Svalbard adalarının etrafını gemiyle dolaşmak mümkün hale geldi. Hızlı eriyen buzdan dolayı artık avlanacak yerleri yeterince bulamayan kutup ayılarının açlıktan ölmeleri tehlikesi doğmaya başladı.