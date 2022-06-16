Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu! - Son Dakika
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Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!

16.06.2022 15:06
Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!

NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı, gezegende yaşam belirtisi ararken çöp buldu. Bulunan maddenin Mars'ın yüzeyine iniş yapan araçta kullanılan termal bir battaniyenin parçası olduğu ortaya çıkarken, rüzgarın etkisiyle uçmuş olabileceği düşünülüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance gezegenin yüzeyinde insan kaynaklı çöp tespit etti.

YAŞAM BELİRTİSİ ARARKEN ÇÖP BULDULAR

2021'de Mars'ın yüzeyine inen araç Jezeto kraterinde yaşam belirtisi arıyordu ancak bula bula çöp buldu.

TERMAL BATTANİYE PARÇASI

Perseverance ekibi keşiflerini Twitter hesabından paylaştı. Buna göre ekip Mars'ın yüzeyinde aracı iniş sırasındaki ekstrem sıcaklıklardan korumak için kullanılan termal battaniyenin bir parçasını buldu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE UÇMUŞ OLABİLİR

Battaniyenin aracın iniş yaptığı alanın iki kilometre uzağında bulunmasının şaşırtıcı olduğu belirtilerek rüzgarın etkisiyle uçmuş olabileceği değerlendirildi.

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Son Dakika Dünya Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu! - Son Dakika


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