KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye Destek

KKTC Başbakanı\'ndan Türkiye\'ye Destek
15.05.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünal Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs'taki barış ve güvenliğin yegâne gücü olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan, adada barışı tesis eden ve 52 yıldır bu barış ortamını koruyan yegane güçtür" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Yunanistan Parlamentosu'nda Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan, adada barışı tesis eden ve 52 yıldır bu barış ortamını koruyan yegane güç olduğunu söyledi. Üstel, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Yunanistan Meclisi'nde Türkiye'ye yönelik yaptığı hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Hristodulidis şunu çok net anlamalıdır. Türkiye, Kıbrıs'ta asla savaş suçu işlememiştir. Kıbrıs'ta soykırıma uğrayan Kıbrıs Türk halkıydı. Halkımızı toplu mezarlara gömen, köylerimizi yakan, sivilleri katleden, darbe yapan zihniyet ise Rum-Yunan faşizmiydi. Türkiye, 1974 Barış Harekatı ile adadaki insanlık dışı saldırıları, akan kanı ve gözyaşını durdurmuş, Kıbrıs Türk halkını yok oluştan kurtarmıştır. Bugün Kıbrıs'ta huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun temelinde 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Harekatı vardır. Üstelik bu harekat yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, Rum halkına da huzur ve güven ortamı sağlamıştır. Rum liderliği şunu unutmamalıdır ki; Bugün Kıbrıs'ta kendileri de Barış ve huzur içinde yaşıyorsa, bunu sağlayan 1974 Barış harekatı ile adaya gelen barış ortamıdır. Unutulan ya da unutturulmaya çalışılan gerçek budur" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile tarihten, gönülden ve kardeşlik hukukundan gelen bağı olduğunu belirten Üstel, "Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmaya ve hiçbir geleceğe onay vermeyecektir. Egemen eşitliğinden, garantilerden, devletinden ve ana vatan Türkiye ile olan tarihi bağlarından asla vazgeçmeyecektir. Hristodulidis ve temsil ettiği zihniyet, ancak bu gerçekleri kabul ettiği takdirde Kıbrıs'ta kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının yolu açılabilir. Aksi takdirde atılan her provokatif adım karşılıksız kalmayacak, söylenen her söz cevabını bulacaktır. Hiç kimsenin, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile tarihten, gönülden ve kardeşlik hukukundan gelen bağını koparmaya gücü yetmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:14:31. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.