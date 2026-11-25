KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için yayımladığı taziye mesajında, "Ana vatan Türkiye'nin acısı bizim acımızdır" ifadesini kulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı. Üstel, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin derin üzüntüsünü paylaştığını belirten Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.