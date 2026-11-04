KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín\'i 35 dakika ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín'i 35 dakika ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Holguín'in Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana'nın karşıladığı görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmesi yaklaşık 35 dakika sürdü. Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.
Kaynak: ANKA
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