KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TCG IŞIN\'ı ziyaret etti: Kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları derinleşerek sürüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG IŞIN'ı ziyaret etti. Ziyareti öncesi konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu, vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek" dedi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye'den uzman SAT komandoları da bölgeye sevk edildi. Su altı arama çalışmalarının derinleştirilmesi amacıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG IŞIN da görev sahasına ulaştı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, saat 10.00'da çalışmalarına başlayan gemiye giderek görevlilerden bilgi aldı. Gemiye gitmeden önce Girne Limanı'nda bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde bekleyişlerini sürdüren ailelerle bir araya gelen Erhürman, burada açıklama yaptı.

'YARIN İTİBARIYLA İKİNCİ BİR GEMİ DESTEK İÇİN DE BURADA OLACAK'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Hepinizin bildiği gibi gemi geldi ve çalışmalarına başladı. Yine hepimizin bildiği gibi batık 514 metre derinde. Dolayısıyla yürütülecek çalışmanın son derece hassas olduğunu bilmenizi isterim. Robotik yeteneklere sahip cisim, çok yavaş bir şekilde aşağıya indirilecek. Dolayısıyla bu, zaman alacak bir çalışma. Yarın itibarıyla ikinci bir gemi de destek için burada olacak. Ancak bugün çalışmalar başladı ve dediğim gibi bu çok hassas bir çalışma" diye konuştu.

'NET RAKAMLAR HİÇBİR TARTIŞMAYA AÇIK OLMADAN VARDIR'

Erhürman, "Net rakamlar, hiçbir tartışmaya açık olmadan ortadadır. 20 insanımız şu anda ulaşamadığımız durumdadır. 8 insanımız vefat etti, hepsi teşhis edildi ve cenazeleri de taşınmaya başladı. Acıyı yüreğimde hissediyorum. Bu, anlatılabilir bir acı değildir. Ancak şu anda bütün konsantrasyonumuz, bu derinlikteki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Aynı şekilde idari ve teknik çalışmalar da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI SORUSUNUN CEVABI EVETTİR'

Erhürman, "'Soruşturma başlatıldı mı?' sorusunun cevabı evettir. Bütün bunların hepsi gündemimizdedir. Rakamlar konusunda da herhangi bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz. Bütün çabamız, o 20 insanımıza ulaşmaktır. 8 insanımızı kaybettik, vefat etti. Hepsi teşhis edildi ve cenazelerinin tamamı ailelerine teslim edildi. Acınız derinimizdedir. Hep söylüyorum; ne kadar derinden hissetsek de yaşayan kadar hissetmek elbette mümkün değildir. Çok derin bir acıdır bu. Hepimiz de bunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı

'BU SÜREÇ ÇOK HIZLI OLMAYACAK AMA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Erhürman, "Şimdi gideceğiz, dönüşte tekrar bilgi vereceğiz. Belli aralıklarla da sürekli bilgi vereceğiz. Şimdi gideceğiz ama bunun çok yavaş ilerleyecek bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bunu size şimdiden söylüyorum. Çünkü robotik yeteneklere sahip o aleti denizin altına, o derinliğe indirmek için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Şimdiden söylemiş olayım ki zamansal olarak beklentinizi netleştirin; bu süreç çok hızlı olmayacak. Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu, vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek. Siz biliyorsunuz ki ilk günden beri size, birinci geminin 1 Eylül tarihinde burada olacağını ve saat 12.00 itibarıyla çalışmalara başlamasının beklendiğini söylemiştik. Gemi, beklediğimizden de erken gelip görev başına geçti. Dolayısıyla zaman açısından bir aksama yok. Ancak sizin yaşadığınız acı taşınabilir bir acı olmadığı için her dakika sizin için uzun geliyor" dedi.