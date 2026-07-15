KKTC'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

15.07.2026 15:22
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KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Boğaz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törene cumhurbaşkanı, bakanlar ve askeri erkan katıldı; şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında Boğaz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, askeri erkan ve çok sayıda yetkili katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören kapsamında dua okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyaret edildi.

'CUMHURİYETE VURULMAK İSTENEN DARBE ÖNLENDİ'

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ve güvenlik güçlerinin direnişiyle başarısızlığa uğratıldığını vurguladı. Büyükelçi Başçeri, "Cumhuriyete vurulmak istenen darbe, şehit ve gazilerimizin kahraman mücadelesi sayesinde önlendi" dedi.

Milli birlik ruhunun önemine dikkat çeken Başçeri, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının çeşitli etkinliklerle anlatılacağını belirtti. Şehit Murat İnci'nin kızının da törene katıldığını ifade eden Başçeri, "Sizler baş tacımızsınız. Babanız bir kahraman" diye konuştu.

Boğaz Şehitliği'ne dikilen zeytin fidanlarının büyüyerek şehitlerin hatırasını yaşattığını dile getiren Başçeri, Türkiye'nin darbe girişimini bertaraf ederek bugün küresel ölçekte güçlü bir aktör olduğunu vurguladı. Başçeri, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitler ile gazileri anarak tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya KKTC'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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