Klingbeil'den CDU/CSU'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Dünya

Klingbeil'den CDU/CSU'ya Sert Tepki

Almanya SPD Eş Başkanı Klingbeil, CDU/CSU'nun sığınma politikalarını anayasaya aykırı buluyor.

07.02.2025 12:24
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Haber: İlhan BABA

(ALMANYA) - Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) sığınma politikalarına sert bir dille karşı çıktı. Klingbeil, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya'nın sınırlarını kapatmasının anayasaya, Avrupa Birliği anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırı olacağını belirterek, "Bizim için aşılmayacak bir kırmızı çizgi var" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Hiristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, Aschaffenburg'daki ölümcül bıçaklı saldırının ardından, başbakan olması durumunda görevdeki ilk gününde geçerli seyahat belgeleri olmayan herkes için "fiili giriş yasağı" getireceğini açıklamıştı. Merz, bu uygulamanın "koruma hakkı olan kişiler" için de geçerli olacağını ve bu konuda taviz vermeyeceğini vurgulamıştı.

SPD lideri Klingbeil ise partisinin bu tür bir politikayı desteklemeyeceğini açıkça ifade etti. Almanya'nın sınırlarını kapatma yönündeki adımların anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Klingbeil, partisinin bu yolu izlemeyeceğini kesin bir dille dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Klingbeil'den CDU/CSU'ya Sert Tepki - Son Dakika

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