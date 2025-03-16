Kocani'de Gece Kulübü Yangını: Ölü ve Yaralılar Var

(ANKARA) - Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan bir yangında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Yangının, kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı ve hızla yayıldığı belirtildi.

Makedonya'nın yerel basınında yer alan haberlerde, Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde, bugün sabaha karşı saat 03.00'da çıkan yangında onlarca kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, ölen kişilerin sayısına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Batı medyasının aktardığı haberlerde, yangının, kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı ve hızla yayıldığı bildirildi. Makedonya savcılığından yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir binanın alevler içinde kaldığı ve dumanların gece gökyüzüne yükseldiği görüldü.