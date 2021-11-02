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Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor - Son Dakika

Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

02.11.2021 15:10
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Sosyal medyada insanların isimsiz bir şekilde itiraflar yaptığı sayfada bir kadın, kocasıyla ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Kocasının çalıştığı iş yerinde sürekli terfi aldığını belirten kadın, "Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor" dedi.

Twitter'da insanların isimlerini gizleyerek itiraflarda bulunduğu bir sayfada, akıllara durgunluk veren bir olay gün yüzüne çıktı.

KOCASININ PATRONUYLA BİRLİKTE OLUYOR

Kadın bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, iş yerinde kocasının sürekli terfi aldığını söyledi. Paylaşımın akıllara durgunluk veren tarafı ise kadının, kocasının patronu ile ilişkisi olduğunu söylemesi ve eşinin bu yüzden terfi aldığını itiraf etmesi oldu.

TERFİ BAHANESİYLE KOCASINI EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Kocasının bu durumu bilmediğini ve kendi çabası ile terfi aldığını düşündüğünü söyleyen kadın, yasak aşkının birkaç yıldır sürdüğünü açıkladı. Kadın ayrıca, kocasının terfi aldıkça daha fazla çalıştığını, bu sebeple evden uzaklaştığını ve sevgilisiyle daha fazla ilişkiye girebildiğini söyledi.

Kadının itirafı sonrasında birçok kişi, kocanın ilişkiyi bilmemesinin mümkün olmadığını, karşılıklı menfaatler nedeniyle görmezden geldiği yorumunu yaptı.

Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor - Son Dakika
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