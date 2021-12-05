Kocayak efsanesinin bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 1800'lü yıllarda başlayan Kocaayak efsanesi günümüze kadar ulaştı. Kocaayak veya Yeti olarak adlandırılan hayvanın Georgia ormanlarında yaşadığına inanılıyor. Bugüne kadar birçok kişi tarafından izi sürülen Kocaayak'ın en net görüntüsü kaydedildi.

NORMAL İNSAN GİBİ YÜRÜDÜ

Cryptiduniversity hesabından paylaşılan görüntüde Kocaayak'ın çalılıkların arkasında bir süre gidip geldiği ve çömeldikten sonra yerden kalktığı görülüyor. Ayrıca videoda en çarpıcı detay ise canlının normal bir insan gibi yürümesi oldu.

BÖLGE HALKI İNANMAYA BAŞLADI

Cryptiduniversity 'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bu görüntüler, Kocaayak'a inanan insan sayısını da bir hayli artırdı. Öyle ki bölgede yaşayan bazı insanlar, bu görüntüden sonra Kocaayak'ın varlığına iyice ikna olduklarını belirtti.