Köln'de CHP Protestosu
Köln'de CHP Protestosu

25.05.2026 23:58
CHP ve diğer demokratik gruplar, Köln'de hukuksuz uygulamalara karşı protesto düzenledi.

(KÖLN) – CHP Almanya Federasyonu'na bağlı CHP birlikler ile çeşitli demokratik kitle örgütleri, Köln merkez tren istasyonu önünde düzenledikleri eylemde istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesini protesto etti. Eylemde, Türkiye'deki hukuksuz uygulamalara karşı birleşik mücadele çağrısı yapıldı.

CHP Almanya Federasyonu'na bağlı Düsseldorf, Köln ve Aachen Birlikleri ile Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türk-Alman İşadamları Derneği (TÜDAY), Demokrat İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve Solidaritätszustimmung Kulturforum Türkei-Deutschland'ın desteğiyle Köln merkez tren istasyonu (Hauptbahnhof) önünde protesto eylemi düzenlendi.

CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma'nın da katıldığı eylemde, AK Parti iktidarına ve uygulamalarına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Eylemde, "mutlak butlan" kararı ile CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi protesto edildi. Yapılan konuşmalarda, AKP yargısının verdiği kararın hukuksuz olduğu belirtilirken, CHP Genel Merkezi'ne yönelik saldırı da kınandı.

Konuşmacılar, Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların yalnızca siyasi partileri değil, tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olduğunu vurgulayarak, bu uygulamalara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı.

CHP Düsseldorf Birlik Başkanı Ayfer Başlık, yargı kararlarının hukuk dışı olduğunu savunarak, CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleyi kınadı. Başlık, "Tarihi yazanlar iş birlikçiler değil, mücadele edenlerdir" dedi.

CHP Aachen Birlik Başkanı Köksal Tunç ise eylemde demokrasi, adalet ve halk iradesini savunmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Gücümüzü halktan alıyoruz. Cumhuriyet, adalet, eşitlik ve demokrasi yürüyüşünü başlattık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
