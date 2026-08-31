Köln'de Türk kafesine silahlı saldırı - Son Dakika
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Köln'de Türk kafesine silahlı saldırı

Köln\'de Türk kafesine silahlı saldırı
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Almanya'nın Köln kentinde bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmazken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının son dönemdeki organize suç olaylarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinde Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla lgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Köln'ün Bonner Caddesi üzerindeki "Keyf-i Cafe" isimli kafeye silahlı saldırıda bulunuldu. Olay yerine gelen polis çok sayıda mermi izi ve boş kovan tespit etti. Saldırı sırasında kafede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere topladı.

Tanıkların ifadelerine göre saldırıyı, yaklaşık 1,70-1,80 metre boylarında, koyu renk kıyafetler giyen ve kapüşonlu bir erkek gerçekleştirdi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bölgede arama çalışması başlatırken, caddenin bir bölümü güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Polis, saldırının son dönemde Köln ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşanan benzer olaylarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Son haftalarda kuyumcu ve saat mağazalarına yönelik silahlı saldırılar da kayıtlara geçti.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi'nin (LKA NRW) verilerine göre, bu yana eyalette yaklaşık 20 olayın Türkiye kökenli olduğu öne sürülen "Gen-Z" çeteleri veya organize suç gruplarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bu olayların 6'sında ateşli silah kullanıldığı, 2 olayda ise içinde mühimmat bulunan zarfların bırakıldığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu grupların özellikle varlıklı Türk iş insanlarından haraç talep ettiğini değerlendiriyor. Taleplerin karşılanmaması durumunda iş yerlerinin ve araçların kurşunlandığı, bazı olaylarda ise kundaklama eylemlerine başvurulduğu öne sürülüyor.

Alman basınında yer alan iddialarda, söz konusu yapılanmalar arasında "Daltonlar", "Ezginler", "Casperler" ve "Şirinler" olarak adlandırılan grupların bulunduğu belirtiliyor. Köln'deki saldırının bu gruplardan herhangi biriyle bağlantılı olup olmadığı ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.

"50 YILDIR BURADAYIZ, BÖYLE BİR OLAY GÖRMEDİK"

Saldırı, bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren esnaf arasında endişeye neden oldu. Cadde üzerindeki bazı esnaflar, "50 yıldır buradayız. Burada daha önce böyle bir kurşunlanma olayı hiç yaşanmadı" diyerek saldırının kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti.

Kafenin sahibinin saldırı sırasında izinli olarak Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre işletme sahibine yönelik herhangi bir haraç talebi bulunmadığı belirtildi.

Saldırının ardından kafenin camlarındaki kurşun delikleri geçici olarak bantlandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Fc Köln, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köln'de Türk kafesine silahlı saldırı - Son Dakika

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