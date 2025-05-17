KOLOMBİYA'nın kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesinde düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Kolombiya'da Dron Saldırısı: 1 Çocuk Öldü, 20 Yaralı - Son Dakika
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