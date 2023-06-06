Yolda yürürken 3 kadının saldırısına uğradı! İngiliz turistin korku dolu anları kameralara yansıdı

Kolombiya'nın Medellin kentinde mini etekli üç kadın, İngiliz turiste saldırarak gasbetti. Turistin farkında olmadan tehlikeye ilerlediği anlarda hedeflerini belirleyen kadınlar, bir anda adama saldırdı. Olaya müdahale etmeyen çevredekiler, polisi aramakla yetindi.

TURİST İHBARLARI YÜZDE 666 ARTTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, kadın saldırganları gözaltına aldı. Gasbedilen eşyaları geri alan polisler, İngiliz turiste iade etti.

Medellin Belediye Başkanı'nın çağrılarına rağmen 2023'ün ilk çeyreğinde, Medellin'deki turistlerden 230 soygun şikayeti geldi. Bu rakam, önceki yılın aynı döneminde yapılan ihbarlara oranla yüzde 666'lık bir artışı gösterdi.