Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü

Kolombiya\'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü
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Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 132'ye ulaştı.

(ANKARA) - Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Choco bölgesinde bulunan deprem, yerel saatle dün sabah 07.34'te, yerin 103 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, batı Kolombiya'nın geniş bir bölümünün yanı sıra Kolombiya'ya komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi.

Depremden en fazla etkilenen yerlerden biri, merkez üssünün yaklaşık 55 kilometre doğusundaki Pereira kenti oldu. Yerel yetkililer, kentin metropolitan bölgesinde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve 65 binanın çöktüğünü bildirdi. İnsanların enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 15 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği, enkaz altına kalanları kurtarma çalışmalarınının devam ettiği, 480'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'nın üçüncü büyük kenti Cali'de 32 bina çöktü. Manizales, Quibdó ve Medellín kentleri ile Chocó ve Valle del Cauca bölgelerinden de can kayıpları bildirildi. Deprem nedeniyle Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago ve Buenaventura'daki bazı bölgesel havalimanlarında hasar meydana geldi.

Başkent Bogota'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu ancak ciddi altyapı hasarı bildirilmedi.

Kolombiya'nın göreve yeni gelen Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. de la Espriella, bin 500'den fazla evin hasar gördüğünü açıkladı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Copernicus uydu sisteminin kurtarma çalışmalarında kullanıldığını bildirirken, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de Kolombiya'ya arama kurtarma personeli ve ekipman göndermeyi teklif etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü - Son Dakika

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