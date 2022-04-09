Kolombiya Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu "Otoniel"İn İadesini İmzaladı - Son Dakika
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Kolombiya Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu "Otoniel"İn İadesini İmzaladı

09.04.2022 11:53
Kolombiya Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu "Otoniel"İn İadesini İmzaladı

BOGOTA, 9 Nisan (Xinhua) — Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Otoniel" adıyla da bilinen ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu olan, suç örgütü Clan del Golfo'nun (Körfez Klanı) lideri Dairo Antonio Usuga'nın iade belgelerini Cuma günü imzaladı. Duque Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "Kolombiya'nın yakın tarihinin en kötü uyuşturucu kaçakçısı ve suçlusu olan… 'Otoniel'in iadesini […]

<a class='keyword-sd' href='/kolombiya/' title='Kolombiya'>Kolombiya</a> Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu

BOGOTA, 9 Nisan (Xinhua) — Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Otoniel" adıyla da bilinen ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu olan, suç örgütü Clan del Golfo'nun (Körfez Klanı) lideri Dairo Antonio Usuga'nın iade belgelerini Cuma günü imzaladı. Duque Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "Kolombiya'nın yakın tarihinin en kötü uyuşturucu kaçakçısı ve suçlusu olan… 'Otoniel'in iadesini henüz imzaladım" diyerek "Ülkenin kurumları güç ve kararlılıklarını gösteriyor" diye ekledi. Kolombiya Yüksek Mahkemesi, ABD makamlarının yaptığı iade talebinden aylar sonra, Usuga'nın uyuşturucu kaçakçılığı suçlarıyla iade edilmesini bu hafta onaylamıştı.

Usuga'nın avukatları iade talebinin reddi için mücadele veriyordu, ancak Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano 25 Mart'ta, uyuşturucu baronunun davasının Kolombiya Özel Sulh Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini ve avukatların Usuga'nın iade edilmek yerine (Kolombiya'da) yargı önüne çıkarılması talebinin reddedildiğini söylemişti. Kolombiya makamları "Otoniel"i Ekim ayında Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Antioquia bölgesinde bulunan Uraba'da ormanlık bir alanda ele geçirmişti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Kolombiya Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu 'Otoniel'İn İadesini İmzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya Devlet Başkanı, Uyuşturucu Baronu "Otoniel"İn İadesini İmzaladı - Son Dakika
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