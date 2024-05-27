Kolombiya, 18. Yüzyılda batırılan İspanyol kalyonu için keşif çalışmalarına başladı

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Kolombiya hükümeti, “gemi batıklarının kutsal kasesi” olarak adlandırın, 18. Yüzyılda batırılan İspanyol kalyonu için keşif çalışmalarına başladı.

Kolombiya ayrıca, İngiliz Kraliyet Donanması’nca 1708’de Karayip Denizi’nde batırılan kalyonun etrafında korunmalı arkeolojik alan ilan etti

Aidiyeti tartışmalı batık, Kolombiya’nın Cartegena kentinin hemen dışında batırılmıştı ve denizde kaybedilen en değerli hazinelerden birini taşıyordu.

Batıkta 20 milyar dolarlık hazine olduğu tahmin ediliyor. Bazı uzmanlarsa bu miktarı çok abartılı buluyor.

Gemi, İngilizlerle savaş masraflarını ödemesine yardımcı olması için İspanyol Kralına altın, mücevher ve çeşitli hazineler taşınıyordu.

Gemiyle birlikte yaklaşık 600 mürettebat da sulara gömülmüştü.

Araştırma projesinin ilk aşaması “tanımlama” diye tarif ediliyor. Bu aşamada uzaktan sensörlerle, deniz yatağındaki arkeolojik malzemenin envanterini çıkartmak için görüntüler oluşturulacak.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, su altı robotlarının da batık etrafında araştırmalar yapacağını ve bunların akademik çalışmalarda kullanılacağını söyledi.

Projenin sonraki aşamalarının da, ilk çalışmaların nelere ışık tutulacağına bağlı olacağı belirtildi.

Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa, keşif pojesini “daha önce görülmemiş” diye tanımladı.

Kolombiya hükümeti, “yüksek bilimsel ve miras değeri” düşünüldüğünde, batığın koruma alanı ilan edilmesinin, bölgeyi koruyacağını belirtti.

Kolombiya, batığın bulunduğunu 2015’te ilan etmişti.

Ancak batığın içindekilerin kime ait olduğu uzun süredir devam eden bir hukuk mücadelesinin konusu.

Daha önce ABD’li batık kurtarma şirketi Sea Searh Armada ve İspanya, batıkta olduğu tahmin edilen hazinede hak iddia etmişti.

Bazı tarihçiler ve arkeologlar, batıktakilerin çıkartılmasının yarardan çok zarar getireceğini söylerken, hazinede hak iddia edenler arasında, değerli madenleri atalarının çıkarttığını söyleyen yerli topluluklar da var.

San Jose, Güney Amerika kolonilerinden toplanan altın, gümüş, elmaz ve mücevheratı dönemin İspanya Kralı'nın İngilizlere karşı yürüttüğü taht mücadelesini finanse etmede kullanmak üzere Avrupa'ya götürüyordu.

Ancak İngiliz savaş gemileri, Cartagena açıklarında kalyona saldırmışlardı.

Kolombiya hükümeti, projenin ilk aşamasında herhangi bir arkeolojik kazı planlanmadığını belirtti.