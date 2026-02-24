Hamaney\'in konutunda silah sesleri! ABD\'den önce tetiğe bastılar

ABD ile İran arasındaki gerilim, devam eden müzakere görüşmelerine rağmen tırmanırken Tahran'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

İran'da Halk Mücahitleri Örgütü'nün (PMOI/MEK) dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Sosyal medyada ve bazı muhalif kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, pazartesi günü Tahran'da Hamaney'in ikametgahının bulunduğu bölge çevresinde silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

KONUTA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

İddialara göre, güvenlik güçleri olayın ardından bölgede geniş çaplı önlem aldı ve konuta giden yolları kapattı. Ancak İran resmi makamlarından saldırıya ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi. Devlet medyası da konuya dair açıklama yayımlamadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANIYOR

Halk Mücahitleri Örgütü ise iddialarla ilgili resmi bir üstlenme açıklaması yapmadı. Örgüt, uzun yıllardır İran yönetimine karşı muhalif faaliyetleriyle biliniyor. Tahran yönetimi ise MEK'i terör örgütü olarak tanımlıyor.