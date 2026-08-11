Kongo'da Ebola Can Kaybı 2011'e Yükseldi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 2011'e, vaka sayısı 4381'e ulaştı.
(ANKARA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında, can kaybı 2 bin 11'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 bin 381 olarak kaydedildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sağlık yetkililerinin şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdiği Ebola salgınında, doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını açıkladı.
Kongo Halk Sağlığı Enstitüsü'nün son verilerine göre, ülkenin beş eyaletinde de toplam 4 bin 381 Ebola vakası tespit edildi.
Kaynak: ANKA
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