Kongo\'da Ebola Can Kaybı 2011\'e Yükseldi

(ANKARA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında, can kaybı 2 bin 11'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 bin 381 olarak kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sağlık yetkililerinin şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdiği Ebola salgınında, doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını açıkladı.

Kongo Halk Sağlığı Enstitüsü'nün son verilerine göre, ülkenin beş eyaletinde de toplam 4 bin 381 Ebola vakası tespit edildi.