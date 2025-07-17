Bangladeş'te ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan bir grup haydut, seyir halindeki bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün soğukkanlılığı sayesinde olası bir facia önlendi. Geri manevra yaparak kurtulan sürücünün o anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Korku filmlerine taş çıkartır", "Ben olsam o esnada donup kalırdım", "Sürücüyü ayakta alkışlıyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu - Son Dakika
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