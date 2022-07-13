Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı! - Son Dakika
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Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!

13.07.2022 12:09
Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde bir ev kiralayan adam, evin banyosunda henüz yeni doğmuş 60 yılanla karşılaşması nedeniyle kabus gibi bir gün geçirdi. 15 yumurta henüz kırılmazken, yavru yılanları toplamak yılan uzmanının saatlerini aldı.

Uttar Pradesh kentinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Ranjit Singh adlı adam, bir süreden bu yana kiralamaya çalıştığı evine sonunda kiracı buldu. Kiracılar da ev sahibiyle anlaşmalarının ardından evi teslim aldı.

BİR YILAN GİRDİĞİNİ GÖRDÜ

Kiracı, evinin banyosuna bir yılan girdiğini gördü. Ardından yılanı takip ederek, saklandığı tahtayı tespit etti. Tek başına tahtayı kaldırmaya cesaret edemeyen adam, döşemecileri çağırdı. Döşemecilerin de yardımıyla açılan tahtanın altında yeni doğmuş 60 yılan çıktı.

YILAN UZMANINA HABER VERİLDİ

Olayla ilgili hemen yılan uzmanına ihbar yapıldı. Eve gelen yılan uzmanı, yaptığı ilk incelemenin sonucunda toplamda 75 yılan yumurtası olduğunu ancak bunlardan sadece 60'ının kırıldığını tespit etti. Yavru yılanları toplamak, yılan uzmanının saatlerini aldı.

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SON DAKİKA: Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı! - Son Dakika
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