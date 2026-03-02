Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
02.03.2026 12:50
Alman yetkililere dayandırılan habere göre Almanya, İran'la savaşa doğrudan katılma ya da müttefiklerine askeri destek sağlama seçeneklerini değerlendiriyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Avrupa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. GLZRadio'nun Alman yetkililere dayandırdığı habere göre, Almanya İran'la savaşa girme seçeneğini değerlendiriyor.

2 FARKLI SENARYO MASADA

Haberde, Berlin'in iki farklı senaryoyu masada tuttuğu belirtildi. Buna göre Almanya ya doğrudan askeri olarak çatışmaya katılabilir ya da müttefiklerine askeri destek sağlayabilir.

Olası destek seçenekleri arasında lojistik katkı, askeri teçhizat temini, istihbarat paylaşımı ve bölgesel operasyonlara destek gibi başlıkların bulunduğu ifade ediliyor.

SAVAŞ TEHLİKELİ BOYUTA TAŞINIYOR

Gelişme, savaşın yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayıp Avrupa'yı da doğrudan etkileyebilecek bir boyuta taşınabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Son Dakika Dünya Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor - Son Dakika

