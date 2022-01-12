Üye Girişi
Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü - Son Dakika

Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü

12.01.2022 17:36
Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü

Koronavirüs geçiren bir adamın iddiası, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İsmini açıklamak istemeyen adam, hastalığı geçirdikten sonra cinsel organının 2.54 santimetre küçüldüğünü öne sürdü.

Koronavirüs salgını dünya genelinde artış göstermeye başladı. Ülkemizde de vaka sayıları 70 bin seviyelerine çıktı. Uzmanlar, hastalığın yeni varyantına ait belirtileri ve hasarları açıklarken, ismini vermek istemeyen bir adam tarafından ortaya atılan iddia dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

"HASTALIKTAN SONRA CİNSEL ORGANIM KÜÇÜLDÜ"

Bir platformun yayınına bağlanan genç adam, koronavirüs geçirdiğini ve hastalıktan sonra cinsel organının 2.54 santimetre küçüldüğünü öne sürdü. Bu nedenle doktora başvuran gencin aldığı cevap, kendisini daha da üzdü. Çünkü doktorlar, yaşanan durum karşısında yapacakları bir şey olmadığını ifade etti.

ÜROLOGLAR, İDDİAYA DESTEK VERDİ

Konuyla ilgili dünya basınına konuşan ürologlar, koronavirüsün kan akışını etkilediğini ve adamın cinsel organında bu nedenle hasar meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. University College London tarafından tarafından 3 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada da 200 kişinin cinsel organının hastalıktan etkilendiği belirlenmişti.

"YATAKTA ÖZGÜVENİMİ KAYBETTİM"

İsmini vermek istemeyen genç, yaşadığı durumla ilgili, "30'lu yaşlarda bir erkeğim. Geçtiğimiz haziran ayında şiddetli bir koronavirüs geçirdim ve ondan sonra cinsel organımda küçülme meydana geldi. Bundan eminim. Özgüvenimi de kaybetmiş durumdaydım" dedi.

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü - Son Dakika Dünya


Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj         
18:09
Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor         
17:58
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
17:57 Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor
17:47 Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi
17:45 İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak
17:36 Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
17:27 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 18:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement