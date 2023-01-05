Korona yeniden hortladı! Morgların dolduğu ülkede cesetleri sokak ortasında yakmaya başladılar

Dünya çapında 6 milyondan fazla insan koronavirüs salgınından yaşamını yitirirken Çin'de yasak ve önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte yeni bir dalga endişesi giderek artıyor.

Bir süredir hastanelerde ve morglarda yer olmadığına dair açıklama ve iddiaların yayılmasından sonra bugün sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda ise kan dondurucu anlar görüldü.

Morglarda ve krematoryumlarda yer olmadığı ve yasakların kalkmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayısının arttığı Çin'de birçok çaresiz vatandaşın yakınlarını kendi kendilerine yaktıkları görüldü.

Sosyal medya platformlarından paylaşılan fotoğraf ve videolarda güpegündüz sokak ortasında ya da otoparkta tören düzenleyen Çinliler Covid-19'dan yaşamını yitiren vatandaşlarını yakarak son yolculuğuna uğurladı.

Şangay'ın Huinan kasabasında çekildiği açıklanan görüntülerde bir ailenin, Covid-19'dan hayatını kaybeden yakınları için yere bir çarşaf serdiği ve üzerine adamı yerleştirdikten sonra yaktıkları öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bu alanın yapılmasının 10 dakika sürdüğü belirtildi. Görüntülerde aile yakınlarının ağladığı da görülüyor.