Balkanlar'da gerilim! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Kosova'da yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükseldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullanmasının ardından iki ülke arasındaki sınırda gerginlik oluştu.

SINIRDA HAREKETLİ SAATLER

Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı. Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

VUÇİÇ: BARIŞ ARIYACAĞIZ ANCAK TESLİM OLMAYACAĞIZ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ise saatler önce yaptığı açıklamada, "Atmosfer ısındı ve Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek" ifadelerini kullanarak, "Çatışma ve savaş istemiyoruz. Barış için dua edeceğiz ve barış arayacağız ama hemen söyleyeyim. Teslim olmayacağız. Sırplara zulmetmeye, taciz etmeye ve öldürmeye cesaret ederlerse Sırbistan kazanacak" dedi.

KURTİ: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZORLU VE SORUNLU OLABİLİR

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise yaşanan gerginlikten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan'ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç'i sorumlu tutan Kurti, Kosova kamuoyunun Sırbistan medyasının tuzağına düşmemesini istedi. Kurti ayrıca, "Önümüzdeki günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Paylaşımında Çavuşoğlu, "Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir.Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.