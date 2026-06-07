Kosova\'da Erken Seçimler Başladı

KOSOVA'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Balkan ülkesi Kosova'da 1 milyon 959 bin 962 seçmen, ülke genelinde 949 merkezde kurulan 2 bin 550 sandıkta yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.