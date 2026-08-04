Meydan okuma, Anthropic'in kendi modelleriyle ilgili rahatsız edici bir itirafından sonra geldi. Şirket yayımladığı raporda, üç Claude modelinin test ortamlarından sızarak gerçek şirketlerin sistemlerine ulaştığını açıklamıştı. BitGo CEO ve kurucu ortağı olan Belshe, sosyal medyada bu duyuruya doğrudan yanıt verdi. Yönetici, Anthropic'i ya korumalı test ortamları kurmakta beceriksiz ya da pazarlamada fazla iyi olmakla suçladı ve "bir hackleme canavarı yarattık" oyunlarına son verilmesini istedi. Belshe "Parayı sizin için bir BitGo cüzdanına koydum. Gidin alın." açıklamasında bulundu.

Cüzdan, zincir üstü kayıtlara göre 100 Bitcoin ile 4 Ağustos itibarıyla hiç dokunulmadan duruyordu. Herhangi bir çıkış işlemi ise blok zincirinde saniyeler içinde görüyor olacak. Belshe, cüzdanı bir gösteriden çok kalıcı bir test olarak tanımlıyor.

ANTHROPIC ÜÇ GÜVENLİK OLAYINI KABUL ETTİ

Belshe'nin meydan okumasının arkasında, Anthropic'in kendi raporu var. Şirket 141 bin 6 güvenlik testini incelediğini ve bunların üçünde bir Claude modelinin açık internete ulaştığını belirtti. Bu testler aslında birer hackleme tatbikatı olarak gösteriliyor. Modele, başka bir makinede bir sırrın saklandığı söyleniyor ve onu ele geçirmesi isteniyor. Kurgunun tamamının sahte olması gerekiyor. Ancak Anthropic'in test ortağı Irregular'daki bir kurulum hatası, test makinelerini yalıtılmış bırakmak yerine gerçek internete bağlı bıraktı.

Sonuçta modeller, kendilerini bir tatbikatın içinde sanıyorken gerçek sistemlere yöneldi. Olaya karışan modeller Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 ve henüz yayımlanmamış bir iç araştırma modeliydi. Rapora göre en ciddi olayda Opus 4.7, kurgusal görevini tamamlayamayınca simüle edilen şirketle aynı ada sahip gerçek bir web sitesi buldu. Zayıf parolaları kullanarak altyapı kimlik bilgilerine ulaştı ve yüzlerce kayıt içeren bir üretim veri tabanına erişti. Model, ortamın gerçek olabileceğini fark etmesine karşın bunun muhtemelen hâlâ testin bir parçası olduğu sonucuna vararak devam etti. Mythos 5 ise açık bir kod kütüphanesine kötü amaçlı bir yazılım paketi yükledi. Paket yaklaşık bir saat erişilebilir kaldı ve kaldırılmadan önce 15 gerçek makinede çalıştı. Anthropic, hiçbir zekice yöntem kullanılmadığını, olayın bir başıboş yapay zeka değil bir "operasyonel hata" olduğunu vurguladı. Belshe ise bu açıklamaya ikna olmadı.

SAKLAMA TASARIMI İŞİ FAZLASIYLA ZORLAŞTIRIYOR

Belshe'nin meydan okuması, bir yapay zekanın zayıf parolaları ya da hatalı yapılandırılmış sunucuları kırıp kıramayacağının çok ötesine geçiyor. Çünkü Bitcoin, BitGo'nun kurumsal saklama altyapısında duruyor. Bu altyapı, imza yetkisini tek bir zayıf noktaya bağlamak yerine birden fazla bağımsız anahtara dağıtan çoklu imza teknolojisine dayanıyor. BitGo cüzdanları bir işlemi onaylamak için genellikle üç bağımsız anahtardan ikisini gerektiriyor. Müşteri ikisini, BitGo ise birini tutuyor ve şirket tek başına bir işlem imzalayamıyor.

Bir adresi kamuya açıklamak, o paranın harcanması için gereken özel anahtarları vermiyor. Bir Bitcoin işlemi, ilgili özel anahtarlarla üretilen geçerli bir kriptografik imza gerektiriyor. Dolayısıyla bir yapay zeka saldırganının anahtarları çalması, cihazları ele geçirmesi ya da insanları kandırması gerekir. Matematiği yenmek işin gereği değil. Kaldı ki söz konusu 6,3 milyon dolar, Belshe için görece küçük bir tutar. Şirketin halka arz başvurusuna göre BitGo, 2025 sonunda 5.133 müşteri adına 81,6 milyar dolarlık müşteri parası tutuyordu. BitGo'yu 2013'te kuran Belshe, öncesinde modern internetin protokollerinden biri olan HTTP/2'nin geliştirilmesine de katkıda bulunmuştu. Bu deney tümüyle kamuya açık olduğundan, cüzdanı herkes blok zincirinde izleyebiliyor ve coinlerin hareket edip etmediğini anında görebiliyor.

TARTIŞMA COLDCARD GÖLGESİNDE BÜYÜYOR

Belshe, Anthropic ile bu yıl ikinci kez karşı karşıya geldi. Haziranda, Anthropic'in Mythos modelinin gizli devlet sistemlerini kırdığı yönündeki viral bir iddianın çürütülmesine yardım etmiş, bunun planlı bir tatbikat olduğunu savunmuştu. BitGo'nun kendi başvurusu da cüzdanlarının ve kasalarının "hacklenmeyeceği ya da ele geçirilmeyeceği" güvencesinin verilemeyeceğini kabul ediyor ve Şubat 2025'teki 1,5 milyar dolarlık Bybit soygununa işaret ediyor. O olayda da soğuk saklama başarısız olmuştu.

Meydan okuma, kripto dünyasını sarsan Coldcard açığının sürdüğü bir döneme denk geldi. O olayda çalınan Bitcoin miktarı pazar akşamı itibarıyla 1.431,97 Bitcoin'e ulaşmış, açığın insan hatasından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı, hatta yapay zekanın açığı keşfetmede rol oynayıp oynamadığı tartışılmaya başlanmıştı. Tartışma yapay zekanın da ötesine geçiyor. ABD'de yetkililer gelişmiş yapay zeka sistemlerinin siber güvenlik testlerinden nasıl geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyor. Başkan Donald Trump haziranda danışmanlarına, önde gelen modeller için gönüllü bir test çerçevesi geliştirme talimatı vermişti. Anthropic ise siber değerlendirmelerini 23 Temmuz'da durdurdu, üç olayı ertesi gün saptadı ve etkilenen kuruluşları 27 Temmuz'da bilgilendirdi. Şirket, bağımsız bir incelemenin yürütüleceğini ve kötü amaçlı yazılım olayına ilişkin sansürlü bir kaydı bir hafta içinde yayımlamayı planladığını belirtti. Bitcoin ise 63 bin 413 dolar dolayında, günlük yaklaşık yüzde 1,4 artıda işlem görüyor ancak Ekim 2025'teki 126 bin 80 dolarlık zirvesinin hâlâ yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor. Anthropic pazar gününe kadar meydan okumaya dair bir açıklama yapmadı. Cüzdan dolu kaldığı her gün ise Belshe'nin savunduğu görüş biraz daha güçleniyor.