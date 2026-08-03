Bursa\'da Kalp Krizi Kanlı Sonuçlandı

Bursa'nın Keles ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiği kazada, kalp rahatsızlığı bulunan sürücünün doktor kontrolü için hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Takla atan araçta hayatını kaybeden çiftin 2 çocuğunu ise babaannelerine bıraktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Ramazan Alan (37), Bursa'daki bir hastaneden aldığı randevuya gitmek için eşi Havva Alan ile birlikte 2 çocuklarını babaannelerine bırakıp 16 CMS 35 plakalı otomobilleriyle yola çıktı. İddiaya göre Ramazan Alan direksiyon başında kalp krizi geçirince hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan Alan ile araçta bulunan eşi Havva Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken. hayatlarını kaybeden Alan çifti Keles ilçesi Davutlar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze sırasında genç çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.