Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı

Vicdansızlığın bu kadarı \'pes\' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Ş.K. isimli kişinin umreye götürme vaadiyle para topladığı ve mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla 8 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, toplam 14 kişinin etkilendiğini, ücretlerinin iade edilmediğini ve Ş.K.'nin telefonlarına ulaşamadıklarını belirtti.

Samsun'da umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

UMRE HAYALLERİ BİR ANDA YIKILDI

Samsun Adliyesi'ne gelen mağdurlar, Ş.K. isimli kişinin kendilerini umreye götürme vaadiyle para aldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Mağdurlar, bildikleri kadarıyla toplam 14 kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini iddia etti.

"TANINMIŞ, BİLİNEN BİR ESNAF BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Mağdurlardan Eren Kadir Kılıç, yaklaşık 5 ay önce umreye gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek, "Umreye gitmek için başvuran 14 kişi mağdur edildik. Yaklaşık beş aydır paramızı vermemize rağmen umreye hiçbir şekilde gidemiyoruz. Mağdur edildik, ücretimiz de iade edilmiyor. Ücretimizin iade edileceği sürekli taahhüt edilmesine rağmen telefonlarına ulaşamıyoruz. Üç tane numara değiştirmiş. Samsun'da tanınmış, bilinen bir esnaf bizi bu şekilde mağdur etti. Hepimiz şu anda şikayetçiyiz. Bizim bildiğimiz 14 kişi mağdur edildi, belki bilmediğimiz birçok kişi var. Sonuna kadar gideceğiz. Hepimiz çok üzgünüz. Umreye ilk defa gidecektik, mağdur edildik. Allah bunun karşılığını bize verir diye umut ediyoruz" dedi.

Raif Keşli, "Biz de dolandırıldık. Cuma günü paraları vereceğini söyledi, vermedi. İnşallah paralarımızı alacağız. Adliyeye başvurduk" diye konuştu.

"BİN DOLAR KARŞILIĞINDA BİZİ GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sunay Örnek, annesine bakan kişinin eşinin daha önce umreye gittiğini söylemesi üzerine başvurduklarını ifade ederek, "Bin dolar verin sizi götüreyim' dedi. 20 günlük program bana cazip geldi. Normalde 1100 dolara götürüyorlardı. 'Hacılar gelsin, Temmuz'un 10'u, Ağustos'un 10'u' derken sürekli oyalandık. Parayı cuma günü vereceğini söyledi, bir cuma daha geçti. Biz de savcılığa başvurduk. Kimse bizim gibi mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.

"O GÜZEL YERLERE GİDECEĞİMİZE SEVİNİYORDUK"

Nurdan Kılınç ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini belirterek, "Mağduriyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Devletimizden, savcılarımızdan yardım istiyoruz. Bizim mağduriyetimizin karşı taraftan giderilmesini istiyoruz. Çok mahcubuz, çok mağduruz, çok üzüldük. O güzel yerlere gideceğimize seviniyorduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
Feci kazada bir aile dağıldı: 2 ölü, 4 yaralı Feci kazada bir aile dağıldı: 2 ölü, 4 yaralı
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon

17:17
Beşiktaş’tan Icardi’ye cevap
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 17:28:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.