Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde mevsimlik işçiler arasındaki kavga sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan mevsimlik işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı

İŞÇİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ 

Olay, Arapgir ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan mevsimlik işçi grupları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sözlü sataşmaların yerini sopa ve yumruklara bıraktığı olayda cadde üzerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan işçilere ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Kavgada darp sonucu yaralanan çok sayıda kişi, ambulanslarla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı

Polis ekipleri olayın yaşandığı cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Arapgir, Malatya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arapgir'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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