Kosova\'da Genel Seçim Sonuçları: Vetevendosje İlk Sırada

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KOSOVA'da dün yapılan genel seçimde sayılan oyların yüzde 41,99'unu mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) alarak, seçimi ilk sırada tamamladı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 73'ünün sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 41,99'unu alan Vetevendosje ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 22,68, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 17,90, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,56 oy aldı. Vetevendosje, sayılan oylara göre, tek başına hükümet kurmak için gerekli milletvekili sayısını elde edemeyecek.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, oy sayımının devam ettiğini ve kurumun internet sitesinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle verilerin manuel olarak sisteme girileceğini bildirdi. Kosova'da, 28 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.