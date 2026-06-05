Köstence'de İHA Patladı

(ANKARA) - Romanya'nın Köstence kentinde bugün sabah saatlerinde bir insansız hava aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insansız hava aracının Romanya envanterinde yer almadığı ve Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan türden bir araç olduğu belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Romanya Deniz Can Kurtarma Ajansı'nın binası yakınlarında tespit edilen insansız hava aracının saat 10.30 civarında can kaybına yol açmadan patladığı kaydedildi. Açıklamada, "İnsansız hava aracı, Ukrayna savaşında kullanılan türden bir araç. Nesnenin Romanya Ordusu'nun envanterinin bir parçası olmadığını ve Savunma Bakanlığı tarafından Karadeniz bölgesinde düzenlenen son tatbikatlarda kullanılmadığını belirtmek isteriz" denildi. Olayın ilgili adli kurumlar tarafından soruşturulduğu da belirtildi.