Spor salonunda koşu aletini kullanan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü mahvoldu

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Alyssa Konkel, spor salonunda bulundan bantta koşmaya karar verdi. Konkel, koşmaya başlar başlamaz talihsiz bir an yaşadı. Spor ayakkabısının bağına takılan genç kadın bantın üzerine düşerek taytı sıyrıldı.

VÜCUDU YARA BERE İÇİNDE KALDI

Online olarak paylaşılan videoda, pembe üst ve siyah tayt giyen 26 yaşındaki Alyssa'nın koşu bandında düşmeye başladığını ve çaresizce banda tutunmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde bandın hareket etmeye devam etmesi sonucu genç kadının taytı ayak bileklerine kadar aşağıya iniyor ve sonrasında Alyssa geriye fırlıyor.

"ÇOK UTANDIM"

Alyssa Konkel yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti; "Çok utandım. Hemen gitmek zorunda kaldım. Sadece spor salonunda koşuyordum ve taytım çekildi!" dedi. Alyssa, düşüş sonrasında yüzü, dudakları, dizleri ve kollarında sıyrıklar oluştuğunu belirtti.