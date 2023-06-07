Spor salonunda koşu aletini kullanan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü mahvoldu - Son Dakika
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Spor salonunda koşu aletini kullanan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü mahvoldu

07.06.2023 13:47

Spor salonunda koşu bandında koşarken düşen ve taytı aşağıya inen Alyssa Konkel'ın talihsiz anı sosyal medyada paylaşıldı. Ayakkabı bağına takılan 26 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek bandın hızına yenik düştü ve taytı aşağıya indi. Bu olay sonrası Alyssa'nın yüzü, dudakları, dizleri ve kollarında sıyrıklar meydana geldi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Alyssa Konkel, spor salonunda bulundan bantta koşmaya karar verdi. Konkel, koşmaya başlar başlamaz talihsiz bir an yaşadı. Spor ayakkabısının bağına takılan genç kadın bantın üzerine düşerek taytı sıyrıldı.

VÜCUDU YARA BERE İÇİNDE KALDI

Online olarak paylaşılan videoda, pembe üst ve siyah tayt giyen 26 yaşındaki Alyssa'nın koşu bandında düşmeye başladığını ve çaresizce banda tutunmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde bandın hareket etmeye devam etmesi sonucu genç kadının taytı ayak bileklerine kadar aşağıya iniyor ve sonrasında Alyssa geriye fırlıyor.

Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu

"ÇOK UTANDIM"

Alyssa Konkel yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti; "Çok utandım. Hemen gitmek zorunda kaldım. Sadece spor salonunda koşuyordum ve taytım çekildi!" dedi. Alyssa, düşüş sonrasında yüzü, dudakları, dizleri ve kollarında sıyrıklar oluştuğunu belirtti.

Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu
Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu
YORUMLAR (3)
  • Murat Ceylan: gerçekten çok önemli bir konu... Alyssa geçmiş olsun. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Ucuz kurtulmuş daha kötüsüde olabilirdi Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Eyvahh eyvahh Allah'tan kalabalık bir yer değilmiş Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Spor salonunda koşu aletini kullanan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü mahvoldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor salonunda koşu aletini kullanan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü mahvoldu - Son Dakika
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