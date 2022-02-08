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Kovid kültür, sanat ve yaratıcılık alanında 10 milyon işi yok etti - Son Dakika

Kovid kültür, sanat ve yaratıcılık alanında 10 milyon işi yok etti

08.02.2022 11:41
Kovid kültür, sanat ve yaratıcılık alanında 10 milyon işi yok etti

UNESCO yayınladığı global raporunda 2020 yılında kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe Kovid-19 salgını sebebiyle 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı.

UNESCO yayınladığı global raporunda 2020 yılında kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe Kovid-19 salgını sebebiyle 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı. Salgın kısıtlamaları sebebiyle insanların daha fazla kültür ve sanat içeriklerine yönelirken bununla ters orantılı olarak artan dijitalleşme bir çok sanatçıyı ve sektör çalışanını işinden etti.

UNESCO yayınladığı 331 sayfalık Yaratıcılık Politikalarını Yeniden Şekillendirme raporunda, 2020 yılında Kovid-19 salgını sebebiyle kişilerin daha fazla kültür ve sanat içeriklerine yöneldiğini ancak artan dijitalleşme sebebiyle kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı. Kültür, sanat ve yaratıcı endüstrilerin gelirleri 2020'de yüzde 20 ila yüzde 40 arasında azaldı ve bu endüstriler, ulusalların genel ekonomilerine kıyasla daha kötü performans gösterdi.

ARTAN TALEBE ARTAN DİJİTAL ARZ

UNESCO raporunda artan kültür, sanat ve yaratıcılık sektörlerinde artan dijitalleşmeye dikkat çekerek 2020'de, toplam küresel kayıtlı müzik gelirlerinin yüzde 62,1'i dijital yayıncılıktan geldiği ve Seç-İzle televizyon sistemlerinin aboneliklerinin hızla arttığı belirtildi. Bu dijital eğilimlerin Kovid-19 salgınında önemli ölçüde yükseldiği ve 2021'de patlama yaptığı vurgulandı.  Raporda kültürün global bir kamu tüketim maddesi olarak ele alındığı belirtildi.


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Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kovid kültür, sanat ve yaratıcılık alanında 10 milyon işi yok etti - Son Dakika Dünya


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