Kral Charles, sağlık durumu izin verirse doğum günü kutlamalarına katılmaya kararlı

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Ancak Kral, devlet işleriyle ilgilenmeye devam ediyor ve mümkün olduğunca toplantılara katılıyor. Kral'ın, sağlık durumu izin verirse Haziran'daki resmi doğum günü kutlamalarına katılmaya kararlı olduğu bildirildi.

5 Şubat'ta teşhisini açıklayan Kral Charles, Rus medyasının öldüğünü iddia etmesinden saatler sonra Windsor Kalesi'nden ayrılıp Londra'daki Clarence House'a giderken görüntülendi.

Kanser tedavisine devam eden 75 yaşındaki Charles, başkente varmadan önce Berkshire'daki evinden ayrılırken kraliyet limuzininin arka koltuğunda oturuyordu. Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği, Rus medyasının öldüğünü iddia etmesi üzerine Kral III. Charles'ın hala hayatta olduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı .

Bir dizi Rus haber sitesi ve bunlarla bağlantılı sosyal medya hesapları, Kral'ın kanser komplikasyonları sonucu öldüğünü bildirdi. Buckingham Sarayı'ndan Charles'ın 'beklenmedik ölümünü' bildiren sahte açıklama sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kral, Londra'da kanser tedavisi görüyor ve 5 Şubat'ta teşhisini açıkladıktan sonra Sandringham'da dinleniyor. Halen görevine bağlı olan Kral, her gün devlet işleri ile ilgileniyor ve mümkün oldukça Başbakan Rishi Sunak ile toplantılara katılıyor.

Salı sabahı Kral Charles'ın, takım elbise giymiş bir halde, polis eskortunun bulunduğu Bentley aracının içinde görüldü.

Kral, Ocak ayında kanser teşhisi konulduktan sonra kamu görevlerinden çekildi.

Kansere yakalanan Kral, Salı günü Windsor Kalesi'nden çıkarılırken Bentley penceresinden dışarı baktı. Kral malikaneden sürülürken pencereden dışarı baktı

Polis eskortu vardı ve onu bir Range Rover yakından takip ediyordu.

Sağlık sorunlarına rağmen cesur Charles'ın güçlü bir görünüm sergilediği ve takım elbise giymeye devam ettiği görüldü.

Charles, Ocak ayında kendisine kanser teşhisi konulduktan sonra kamu görevlerinden çekildi.

Halen sarayda devlet meseleleri üzerinde çalışırken Londra'da ayakta tedavi görüyor.

Ancak hükümdarın 15 Haziran'da Trooping the Color'daki resmi doğum günü kutlamalarına katılmaya kararlı olduğu söyleniyor.

Yardımcıların , sağlığı izin verirse Charles'ınaskeri törene katılmasına yardımcı olmak için ince ayarlar yapmayı düşündüğü bildiriliyor.

Hükümdar genellikleat sırtındaki birlikleri teftiş etmek için Buckingham Sarayı'ndan At Muhafızları Geçit Törenine gider.

AncakCharlesbunun yerine bir at arabasıyla geçit törenine götürülebilir ve onu bir podyumdan izleyebilirdi.