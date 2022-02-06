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Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı - Son Dakika

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı

06.02.2022 09:20
Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını duyurdu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta oturuşunun 70'inci yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

CAMİLA KRALİÇE OLACAK

Kraliçe Elizabeth mektubunda, görevde kaldığı süre boyunca bütün ulusun sadakati ve sevgisi için teşekkür ederken, "Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla'nın da kraliçe olarak bilinmesidir" dedi.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu
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Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, England, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı - Son Dakika
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