Trump'tan, Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinde 14. sıraya oturtulmasına tepki: ABD'ye sadece 2 yılda olan şey bu, saygı yok! - Son Dakika
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Trump'tan, Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinde 14. sıraya oturtulmasına tepki: ABD'ye sadece 2 yılda olan şey bu, saygı yok!

20.09.2022 10:11

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi sırasında ABD Başkanı Biden ve eşinin törende on dördüncü sıraya oturması ülkesinde gündem olurken, ABD eski başkanı Trump konu hakkında, "Eğer başkan olsaydım beni oraya oturtamazlardı ve ülkemiz şimdikinden farklı olurdu, Amerika'ya sadece 2 yılda olan şey bu. Saygı yok!'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden'ın protokol kuralları gereği 14. sırada oturduğu belirtildi.

19 Eylül'de Kraliçe, düzenlenen törenle defnedildi. Devlet başkanları otobüsle tören alanına gelirken Biden ve eşi özel araçla alana geldi. Törende Biden'ın cenaze merasimi sırasında 14. bölümde yer alması ise gündem oldu.

''SAYGISIZ BİR HAREKET''

Biden'ın tören sırasında 14. sırada olması ile ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'da kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'den açıklamada bulundu. Trump konu ile ilgili''Amerika'ya saygı göstermiyorlar'' açıklaması yaparak tepki gösterdi. Trump, ''Eğer başkan olsaydım beni oraya oturtamazlardı ve ülkemiz şimdikinden farklı olurdu, Amerika'ya sadece 2 yılda olan şey bu. Saygı yok!'' ifadelerini kullandı.

Biden Kraliçe'nin cenazesinde arka sıralara oturdu, Trump ''ABD'ye saygı göstermiyorlar diyerek tepki gösterdi

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Öte yandan Donald Trump bu açıklamaları yapsa da olayın aslı başka çıktı. Biden'ın protokol kuralları gereği 14. sırada oturduğu belirtilirken İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ön sıralara oturtulduğu açıklandı.

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Son Dakika Dünya Trump'tan, Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinde 14. sıraya oturtulmasına tepki: ABD'ye sadece 2 yılda olan şey bu, saygı yok! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'tan, Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinde 14. sıraya oturtulmasına tepki: ABD'ye sadece 2 yılda olan şey bu, saygı yok! - Son Dakika
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