Trump'tan, Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinde 14. sıraya oturtulmasına tepki: ABD'ye sadece 2 yılda olan şey bu, saygı yok!

19 Eylül'de Kraliçe, düzenlenen törenle defnedildi. Devlet başkanları otobüsle tören alanına gelirken Biden ve eşi özel araçla alana geldi. Törende Biden'ın cenaze merasimi sırasında 14. bölümde yer alması ise gündem oldu.

''SAYGISIZ BİR HAREKET''

Biden'ın tören sırasında 14. sırada olması ile ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'da kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'den açıklamada bulundu. Trump konu ile ilgili''Amerika'ya saygı göstermiyorlar'' açıklaması yaparak tepki gösterdi. Trump, ''Eğer başkan olsaydım beni oraya oturtamazlardı ve ülkemiz şimdikinden farklı olurdu, Amerika'ya sadece 2 yılda olan şey bu. Saygı yok!'' ifadelerini kullandı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Öte yandan Donald Trump bu açıklamaları yapsa da olayın aslı başka çıktı. Biden'ın protokol kuralları gereği 14. sırada oturduğu belirtilirken İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ön sıralara oturtulduğu açıklandı.