Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre ABD İçişleri Bakanlığı, Suudi Kraliyet Ailesi'nin Donald Trump'a hediye ettiği kürklere Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle el koydu.

KÜRKLER SAHTE ÇIKTI

New York Times gazetesinin elde ettiği raporda, söz konusu kürklerle birlikte hediye edilen fildişi hançerin de incelendiği belirtildi. İncelemenin sonunda ise kürklerin gerçek olmadığı tespit edilirken, hançerin hâlâ araştırıldığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tyler Cherry, "Yaban hayatı müfettişleri ve özel ajanlar, cüppelerin astarlarının kaplan ve çita desenlerini taklit edecek şekilde boyandığını, korunan türlerden olmadığını belirledi" dedi.

SUUDİLER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Suudilerin, kürklerin sahte olduğundan haberdar olup olmadıkları bilinmezken, bir tedarikçi tarafından aldatılmış olabilecekleri de ifade edildi.

"ONLAR İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"

Brookings Enstitüsü'nün kıdemli üyesi Bruce Riedel, gazeteye verdiği demeçte, kürklerin sahte çıkmasının Suudiler için utanç verici bir olay olduğunu belirterek, "Onlar için en önemli iki şey, dünya aktörleri gibi görünmek, zengin olmak ve servetlerini göstermektir" dedi.

ABD yasalarına göre, aralarında başkanın da olduğu üst düzey devlet yetkililerinin yurt dışı ziyaretlerde aldıkları, değeri 390 dolardan fazla olan hediyeleri devlet malı olarak teslim etmeleri gerekiyor. Ancak yetkili, istediğinde bu hediyeleri kendi maaşından satın alabiliyor.

Yayımlanan raporda, 2017'de Suudi Arabistan ziyaretinde toplam 82 hediye alan Donald Trump yönetiminin, bu eşyalar arasında bulunan hançer ve kürkler dahil en pahalı 9 hediyeyi, eski başkanın görevdeki son gününe kadar genel hizmetler idaresine bildirmediği ortaya çıktı.