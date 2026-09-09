Kremlin, ABD arabuluculuğundaki Ukrayna barış görüşmelerinin yakında yeniden başlamasını umuyor

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin yakın zamanda yeniden başlamasını umduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, görüşmelerin yeniden başlatılması ve taraflar için kabul edilebilir bir sonuca ulaşılması amacıyla bir yol haritası hazırlanabileceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında şubat ayından bu yana doğrudan barış görüşmesi gerçekleştirilmezken, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerecileri hafta sonu görüşmelerin yeniden başlatılması amacıyla önce Moskova'ya, ardından Kiev'e gönderilmişti.

Peskov, olası bir anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyu önünde ele almayacaklarını belirterek, görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda "teyit edilmiş siyasi irade" bulunduğunu söyledi. Peskov, "Bu müzakerelerin öngörülebilir gelecekte yeniden başlamasını umuyoruz ve Amerikalı muhataplarımızla temas halinde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

"ESİR TAKASI GÜNDEMDE"

Peskov ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki esir takası konusunun iki ülke liderleri arasındaki görüşmeler de dahil olmak üzere "gündemin sürekli bir maddesi" olduğunu söyledi. Rusya'nın, Trump'ın talebi üzerine geçen ay ABD vatandaşı Robert Gilman'ı serbest bıraktığını hatırlatan Peskov, iki ülkenin son yıllarda çeşitli dönemlerde esir takası gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki en kapsamlı esir takaslarından biri Ağustos 2024'te gerçekleştirilmişti. Takas kapsamında Rusya, aralarında Almanya'da cinayetten hüküm giymiş bir Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubunun da bulunduğu sekiz kişiyi Batı ülkelerinden geri almıştı. Buna karşılık Rusya ve Belarus'taki cezaevlerinde tutulan 16 kişi serbest bırakılmıştı. Rusya'nın serbest bıraktıkları arasında önde gelen Rus muhaliflerin yanı sıra Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu üç ABD vatandaşı bulunuyordu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin tarafların talepleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Kiev, Moskova'nın daha fazla toprak bırakılmasına yönelik taleplerini reddediyor.