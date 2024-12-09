Kremlin Sözcüsü: Esad\'ın Rusya\'ya Sığınması Putin\'in Kararı

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KREMLİN Sözcüsü Dimitri Peskov, Esad'ın Rusya'ya sığınmasının Putin'in kararı olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Suriye'deki Rus üslerinde güvenlikle ilgilenebilecek kişilerle temasa geçmek için her şeyin yapıldığını belirterek, "Suriye'de istikrarsızlık nedeniyle zor bir dönem yaşanacak ve tüm bölgesel güçlerle diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Putin'in Beşar Esad ile görüşmesinin planlanmadığını kaydeden Peskov, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmadı ancak Esad'ın Rusya'ya sığınmasının Putin'in kararı olduğunu ifade etti.

Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda ise "Bu, iktidarda olacak kişilerle tartışılacak bir konu. Ordu önlem alıyor" diye konuştu.