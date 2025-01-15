Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Peskov\'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkının yaşadığı insani felakete dikkat çekerek acilen ateşkes ve barış çağrısında bulundu.

15.01.2025 14:40  Güncelleme: 14:41
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Gazze'de şu anda yaşanan insani felaketi az konuşuyoruz. Bu felaket, kötüleşme eğiliminde bulunuyor. Bu nedenle, Gazze'de kalan ve insanlık dışı zorluklar yaşayan sakinler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli. İnsanların ateşkese ve her türlü yardıma ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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