Kremlin Sözcüsü Peskov\'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze halkı için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Gazze'de şu anda yaşanan insani felaketi az konuşuyoruz. Bu felaket, kötüleşme eğiliminde bulunuyor. Bu nedenle, Gazze'de kalan ve insanlık dışı zorluklar yaşayan sakinler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli. İnsanların ateşkese ve her türlü yardıma ihtiyacı var" dedi.