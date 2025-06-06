Kremlin: Trump ve Musk'ın Tartışması ABD'nin İç Meselesi - Son Dakika
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Dünya

Kremlin: Trump ve Musk'ın Tartışması ABD'nin İç Meselesi

Kremlin: Trump ve Musk\'ın Tartışması ABD\'nin İç Meselesi
06.06.2025 13:59
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump ve Musk arasındaki polemiğin Rusya'nın gündemi olmadığını belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını söyleyerek, iki isim arasındaki kavganın ABD'nin iç meselesi olduğunu kaydetti.

Szöcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'nı 'çocuk kavgasına' benzeten sözlerine de yanıt verdi. Trump'ın sözlerinin sorulması üzerine Peskov, Trump'ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu fakat savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kremlin, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin: Trump ve Musk'ın Tartışması ABD'nin İç Meselesi - Son Dakika

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