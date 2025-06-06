Kremlin: Trump ve Musk\'ın Tartışması ABD\'nin İç Meselesi

KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını söyleyerek, iki isim arasındaki kavganın ABD'nin iç meselesi olduğunu kaydetti.

Szöcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'nı 'çocuk kavgasına' benzeten sözlerine de yanıt verdi. Trump'ın sözlerinin sorulması üzerine Peskov, Trump'ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu fakat savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu bildirdi.