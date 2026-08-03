Küba'da Elektrik Şebekesi Yine Çöktü - Son Dakika
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Küba'da Elektrik Şebekesi Yine Çöktü

Küba\'da Elektrik Şebekesi Yine Çöktü
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Küba, bu yıl dördüncü kez geniş çaplı elektrik kesintisi yaşadı, enerji krizi derinleşiyor.

(ANKARA) - Küba'nın ulusal elektrik şebekesi dün gece geç saatlerde çöktü. Ülke bu yıl dördüncü kez geniş çaplı elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Devlete ait şebeke işletmecisi Küba Elektrik Birliği yetkililerinin sosyal medyada yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada ülkesinin "karanlığa gömüldüğünü" açıkladı.

Ülkede pazar günü yaşanan kesinti, ağustos ayının ilk ülke çapındaki elektrik kesintisi oldu. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada, ABD'nin ülkenin eskiyen enerji altyapısını zorlayan petrol ablukasını sürdürdüğü temmuz ayında üç büyük kesinti yaşamıştı. Ülke bu yıl dördüncü kez geniş çaplı elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Devlete ait şebeke işletmecisi Küba Elektrik Birliği yetkililerinin sosyal medyada yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada ülkesinin "karanlığa gömüldüğünü" açıkladı. Devlete ait elektrik şirketi, kesintiye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Küba, enerji müttefiki Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından ocak ayında yakalanmasının ardından yakıt ithalatında ciddi güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Meksika da ABD'nin baskısı üzerine Küba'ya yönelik petrol sevkiyatını durdurdu.

Bu yaz yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri halkın günlük yaşamını giderek daha fazla zorlaştırdı. Halk, elektrik kesintileriyle başa çıkabilmek için güneş panelleri ve taşınabilir batarya sistemleriyle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da yaygın ulaşım araçları arasında.

Ancak döviz üzerinden satılan alternatif sistemlerin yüksek fiyatı veya ithalat kısıtlamaları, birçok kişinin bu çözümlere erişmesini zorlaştırıyor.

ABD BASKISI ALTINDA HAVANA'DAN KADEMELİ EKONOMİK REFORM ADIMLARI

ABD yaptırımları ve yakıt tedarikindeki daralmanın derinleştirdiği enerji krizi, Havana yönetimini uzun yıllardır devlet kontrolünde tuttuğu sektörde sınırlı bir piyasa açılımına yöneltti.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, 29 Temmuz günü Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nde yaptığı açıklamada, yakıt ithalatı, dağıtımı ve satışı gerçekleştirecek ilk yabancı sermayeli girişimin onaylandığını bildirdi. Marrero, 100'den fazla devlet dışı ekonomik aktöre de toptan yakıt ticareti yapma izni verildiğini açılamıştı.

Düzenlemelerle özel işletmelerin yenilenebilir enerji üretimi ve satışı ile yakıt ithalatı ve dağıtımında faaliyet göstermesine izin verildi. Ulusal elektrik şebekesi, Küba Elektrik Birliği'nin yönetimi devletin elinde kalırken, daha önce kamu tekeli altında bulunan bazı alanlar özel ve yabancı sermayeye açıldı.

Marrero, ekonomik reformlar için, "Sonuçlar kademeli olarak alınacak. Bundan sonra en önemli ve belki de en zor aşama başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba'da Elektrik Şebekesi Yine Çöktü - Son Dakika

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