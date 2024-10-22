Küba\'da Fırtına Oscar 6 Can Aldı

KÜBA'da etkili olan tropikal fırtına Oscar, 6 kişinin ölümüne neden oldu.
Küba'da şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren tropikal fırtına 'Oscar' 6 kişinin ölümüne neden oldu. Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, fırtınanın Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıplarına neden olduğunu belirtti.
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